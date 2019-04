​​​​​​​UB40 op Reggae Rotterdam: 'Wij zijn de perfecte festivalband'

"We kennen Rotterdam erg goed", zeggen zanger Ali en trompettist Astro van de legendarische reggaeband UB40. Aankomende zomer staan ze als hoofdact op Reggae Rotterdam. Al 29 keer stonden ze op het podium in Rotterdam Ahoy en hun optreden in juli is het enige buitenfestival in Nederland.

Naast het Golden Tulip Hotel en de Baja Beachclub is er nog een specifiek etablissement dat Ali en Astro goed herinneren. Namelijk coffeeshop de Reefer op de Oppert in het centrum van Rotterdam. "Ze hadden er altijd goeie koffie", zegt Ali met een grote glimlach.

Volgens Uriah Arnhem, mede-organisator van Reggae Rotterdam, is UB40 de perfecte band voor zijn festival. "Het is de band voor harde werkers, het is de band voor Rotterdam. De gemêleerde samenstelling spreekt ook veel mensen in Rotterdam aan."

UB40 zelf is het daar ook mee eens. "Wij zijn de perfecte festivalband. We hebben zoveel grote hits gehad dat we bijna overal ter wereld aan kunnen komen kakken en dan kent iedereen onze muziek. Reggae is ook gewoon goede festivalmuziek, want het is feestmuziek. Wij zijn ook de luidste reggaeband ter wereld. En de beste natuurlijk!"

Reggae Rotterdam vind plaats op 28 juli in het Kralingse Bos.