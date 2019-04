Markante inwoners Kethel geëerd met straatnaam

In de wijk “De Schiedamse Meesters” zijn vijf straten vernoemd naar oud-inwoners van het dorpje Kethel. Kethel was eeuwenlang een zelfstandige gemeente. In 1941 werd het grootste deel toegevoegd aan Schiedam.

Het idee om straten in de nieuwbouwwijk naar roemruchte inwoners van Kethel te vernoemen, komt van Adrie Broeren-Rip. Als lid van de werkgroep Kethel van de Historische Vereniging Schiedam houdt zij zich bezig met de rijke historie van haar geboortedorp.

Eén van de oud-bewoners naar wie een straat is vernoemd, is Gustaaf Meijers (1888-1942). “Hij werkte van 1917 tot 1940 als ambtenaar voor de burgemeester en was dus belangrijk voor de gemeenschap”, vertelt Broeren-Rip.

Het heertje

“Meijers was joods en alle joodse mensen moesten zich opgeven in Amsterdam, andere mensen deden dat niet, maar hij vulde netjes zijn gegevens in. Hij werd dan ook het heertje genoemd, omdat hij zo keurig en netjes was”, weet Broeren-Rip.

Het is niet goed afgelopen met Gustaaf Meijers. Hij kreeg een oproep om zich te melden in Amsterdam. “Zijn volgende rit was naar Auschwitz. Het is een triest verhaal daarom is het heel fijn dat hij herinnerd wordt en er nu een straat naar hem is vernoemd.”

Winkelier

Aan de Dorpsstraat in Kethel is nog altijd het pand te vinden waar Jannetje Verbakel (1864-1944) haar winkel had. Ook haar naam is terug te vinden in de nieuwbouwwijk die op een steenworp afstand van Kethel is gebouwd.

Verbakel huurde ooit een fotograaf in om foto’s van Kethel te maken. Die foto’s verkocht zij in haar winkel als ansichtkaart. De kaarten zijn nog altijd van onschatbare waarde voor de werkgroep Kethel.

Molenmakerij

De stichter van de molenmakerij aan de Schiedamseweg is jarenlang een belangrijke werkgever geweest. Daarom heeft ook deze Cornelis van der Loo (1818-1883) een straat gekregen. De molenmakerij heeft tot ver in de twintigste eeuw als familiebedrijf bestaan.

Huisarts

Huisarts Pieter van der Kuij (1908-1970) wordt door oudere bewoners van Kethel nog herinnerd. Ook Adrie Broeren-Rip heeft hem nog gekend: “Hij was een heel sociaal figuur. Toen hij in 1939 hier naartoe verhuisde was hij van plan maar een jaar te blijven. De oorlog kwam ertussen, in die periode heeft hij in het verzet gewerkt.”

Postbode

Jacob Quartel (1887-1965) was een bekende man in Kethel. Hij was vanaf 1910 brievenbesteller. In 1931 werd hij voorzitter van de afdeling Kethel van het Groene Kruis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzorgde hij illegaal voedseldistributie voor dorpsgenoten die honger hadden. Met het Jacob Quartelpad is ook hij geëerd in de nieuwbouwwijk.

De Schiedamse Meesters is een echte nieuwbouwwijk en heeft een hele andere uitstraling dan het eeuwenoude Kethel, “maar daar ben ik niet wrokkig om”, zegt Adrie Broeren-Rip. “Het past niet meer om hier 400 boerderijen te hebben, dat kunnen we onze kinderen niet aandoen. Dus we moeten wel meegaan, maar laten we de historie wel bewaren en laten we daar voorbeelden uit nemen.”

Lezing

Als het aan de Historische Vereniging ligt, zullen er in de toekomst nog meer straten naar markante oud-inwoners van Kethel worden vernoemd. “Ik heb er nog wel een paar, die zijn voor de volgende nieuwbouwwijk.”