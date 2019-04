Dit dier komt het meest voor in Rotterdamse tuinen

De huiskat is het zoogdier dat het meest rondscharrelt in Rotterdamse tuinen. Dat blijkt uit Project Wildcamera Rotterdam, een onderzoek om te zien welke zoogdieren er in Rotterdamse tuinen voorkomen.

Met hulp van vrijwilligers heeft Bureau Stadsnatuur Rotterdam een jaar lang met wildcamera's onderzocht welke zoogdieren er 's nachts heimelijk in tuinen in de stad rondscharrelen.

Zoogdieren laten zich vooral 's nachts zien en zijn daarom lastig te onderzoeken. "We weten niet precies hoe het met zoogdieren gaat", zegt Niels Godijn, projectleider van het onderzoek.

"Bijvoorbeeld met de egel. Mensen hebben steeds minder groene tuinen en steeds meer schuttingen. Dus de egel heeft minder leefgebied. Als we dan ook in de plantsoenen alles aanharken, terwijl een egel graag tussen de bladeren zit, dan kun je je voorstellen dat het slecht gaat met de egel. Alleen, daar hebben we nu geen zicht op."

Top drie

Met het onderzoek, dat ook in andere steden wordt gedaan, hopen ecologen te achterhalen welke zoogdieren gebruik maken van tuinen. "De kat was in bijna alle tuinen vaste bezoeker, gevolgd door de mens op de tweede plaats. Op de derde plaats komt onze stekelige vriend de egel.", zegt Godijn.



Van mei 2017 tot september 2018 is in zestig tuinen in Rotterdam - van Hoek van Holland tot Charlois - onderzoek gedaan. Met behulp van 4 vrijwilligers is bij particulieren in de tuin een maand lang een wildcamera geplaatst met een blikje sardientjes om de dieren te lokken.

De grote hoeveelheid katten viel ook op bij vrijwilliger Mark de Boer. "In mijn allerlaatste tuin zag ik eindelijk een keer een vos, dat vond ik toch ook wel leuk. Maar er waren ook tuinen waar je alleen maar ratten tegenkomt, dat was wel even schrikken."

De vos in Noord en de steenmarter op Zuid

De rivier blijkt voor sommige zoogdieren een hindernis te zijn. "In Rotterdam-Noord is de vos een aantal keer vastgelegd op de foto en in Rotterdam-Zuid de steenmarter. Deze marterachtige is inmiddels ook aanbeland in Hoogvliet", zegt Godijn. In totaal zijn iets meer dan zevenduizend zoogdieren geteld en tussen de 12 en 15 soorten.

"Mooie conclusie is dat de tuinen in Rotterdam allemaal worden benut door wilde dieren en dat we die tuinen eigenlijk moeten beschouwen als Rotterdamse natuurgebieden. Mensen mogen trots zijn op de functie die hun tuin heeft voor dieren.

Zaterdag 13 april van 08.00 tot 09.00 meer over dit onderzoek in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond