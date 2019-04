OM: Rotterdammers dronken vervalst bier

Het gaat om directeur Willem van de P. (54). Zijn vrouw Erika van de B. zou tien maanden de cel in moeten. Tegen een van zijn bedrijven werd een voorwaardelijke boete van drie ton geëist. De andere onderneming moet wat het OM betreft twee ton betalen.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn zeker vijfduizend vervalste fusten bier onder de merknamen Heineken, Amstel en Grolsch verkocht. Van de P. wilde bier onder eigen merk verkopen. Maar bij het schoonmaken ging het mis: het bier werd na verloop van tijd aangetast. Hij kocht een professionele schoonmaakmachine en erkende in 2016 en 2017 fusten Heineken met een ander merk bier gevuld en verkocht te hebben. De fusten van deze brouwers zouden volgens het OM in een autowasstraat gewassen zijn en daarna gevuld met ander bier. De zaak kwam aan het rollen toen horecabedrijven in Rotterdam klachten kregen over bier. Deze fusten bleken uit Nijkerk afkomstig. Volgens de Amsterdamse brouwer zijn dat 70.000 fusten van 50 liter geweest.

De verdachte noemt dat getal absurd hoog. "Ik word door de brouwerij als voorbeeld gesteld."

Voor zover bekend bij de officier van justitie is het de eerste keer dat er iemand is berecht voor bierfraude. Er zijn nu geen frauduleuze fusten meer op de markt en er zijn geen gevallen bekend van mensen die ziek zijn geworden van dit bier. Als mensen wel vanwege de onhygiënische toestanden bij het vullen ziek waren geworden, dan waren de gevolgen voor deze brouwerijen niet te overzien geweest, aldus het OM.

In een civiele zaak werd het stel al veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 270.000 euro aan de brouwer.