Korfbal Podcast: 'De verdediging kan PKC kampioen maken'

PKC staat zaterdag in de zaalkorfbalfinale in Ziggo Dome. Fortuna is toch wel verrassend de tegenstander van de ploeg van trainer Daniël Hulzebosch. De club uit Delft rekende af met TOP, de landskampioen van de afgelopen drie jaar. PKC was te sterk voor LDODK.

PKC pakte in 2015 voor de laatste keer de titel, de negende in de clubhistorie, een jaar later verloren de Papendrechters in Amsterdam van TOP.

Natuurlijk is RTV Rijnmond zaterdag aanwezig bij de finale, op zondag is een ruime samenvatting te zien van het korfbalspektakel in Ziggo Dome op TV Rijnmond.

Korfbalwatcher Frank Stout (RTV Rijnmond) blikt met Jan de Jager (oud-trainer en speler van PKC), Marrien Ekelmans (trainer Avanti en oud-speler Fortuna) en Wim Scholtmeijer (bondscoach Oranje en oud-speler van PKC en Fortuna) in de eerste korfbal podcast ooit vooruit op PKC - Fortuna.

Volgens Scholtmeijer is PKC vooral verdedigend sterker in vergelijking met de afgelopen jaren. En is het geen toeval dat vrijwel iedere ploeg uitgerekend tegen Fortuna een slechte wedstrijd speelt. Ook over andere zaken wordt gediscussieerd: Ahoy of Ziggo Dome, de prijs voor een kaartje en positieve en negatieve uitschieters van dit seizoen.

