Rijnmond in 5 minuten: donderdag 11 april

In deze uitzending reden we mee met RET-conducteur Giovanni. Een filmpje waarin hij rapt in de tram, is ontzettend populair op internet en sociale media. Ook gingen we naar Schiedam-Kethel, waar straatnamen zijn vernoemd naar markante inwoners uit het voormalige dorpje.

Daarnaast spraken we met burgemeester Aboutaleb, die het 'zorgelijk' noemt dat een Rotterdamse vrouw met haar baby van vijf maanden vastzit in Turkije.