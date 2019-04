Burgemeester sluit shishalounge Mon Ami voor drie maanden

Burgemeester Aboutaleb sluit shishalounge Mon Ami in het centrum van Rotterdam voor drie maanden. Dat heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt. Bij de zaak aan de Schiedamsedijk werd eind maart een handgranaat tot ontploffing gebracht.

De bedrijfsleider van Mon Ami is ook eigenaar van Chicken 'n Fish, een restaurant aan de Schilderstraat. Vanwege dit verband wilde burgemeester Aboutaleb in eerste instantie ook deze laatste zaak sluiten. Nadat hiertegen bezwaar is gemaakt, werd deze beslissing teruggedraaid.

Een aantal dagen voordat de granaat ontplofte bij Mon Ami, werden ook bij de winkel Souvenirtje en Meer aan de Schiedamseweg handgranaten neergelegd. Tussen beide incidenten blijkt een verband te zitten: de bedrijfsleider bij Mon Ami is de broer van de mannen die deze winkel runnen.



De beslissing om Mon Ami te sluiten, is opvallend. De rechtbank in Rotterdam stelde donderdag dat Club Blu onterecht voor een langere periode was gesloten door de burgemeester na verschillende incidenten.

Het sluiten van een horecagelegenheid is een ver strekkend middel, met grote financiële gevolgen. "Hoewel de rechtbank zich realiseert dat de burgemeester zich daarvan bewust zal zijn, dient te voorkomen worden dat door dreiging met of toepassing van geweld steeds wordt bereikt dat een horecagelegenheid voor lange tijd wordt gesloten."