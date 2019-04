Patrick van Het Rotterdam Project krijgt eigen tv-programma

Patrick, ex-dakloze en ex-drugsverslaafde uit het tv-programma Het Rotterdam Project, krijgt een eigen tv-programma. Vanaf 24 april is hij te volgen in het tv-programma Caveman, waarin hij samen te zien is met presentator Beau van Erven Dorens.

Patrick was een van de vijf Rotterdamse daklozen die een half jaar intensief gevolgd werd door de presentator voor het tv-programma Het Rotterdam Project. De daklozen werden begeleid door Beau en een team van experts, in de hoop om hun leven weer een beetje op de rails te krijgen.

En dat is bij Patrick gelukt. Om af te kicken van zijn drugsverslaving, vertrok hij naar Zuid-Afrika. Nu hij terug is, is zijn herstel binnenkort te volgen in zijn eigen tv-programma.

"Ik voel me verschrikkelijk lekker, lichamelijk. Ik sta elke dag met een smile op, dus dat is super. En ik ben nog steeds clean." Een hele stap, na een jarenlange drugsverslaving. "Maar ik heb nog steeds twee keer per week hulpverlening", legt hij uit. "Op het sociale vlak heb ik nog wel hulp nodig."

De band tussen Patrick en Beau is sinds het programma alleen maar gegroeid. "Je moet ze aandacht en heel veel liefde geven, en helpen om ze te laten groeien", zegt Beau. "Ik denk dat hij ook een voorbeeld zou moeten zijn voor de zorg, van kijk: 'het kan toch. We kunnen drugsgebruikers, alcoholisten, mensen die heel diep zitten, ook helpen.' Je moet je voorstellen hoeveel Patrick betekent voor deze mensen. Dat zegt hij zelf ook wel eens: 'als ik het kan, kan iedereen het'."

Patrick is blij met wat Het Rotterdam Project hem heeft gebracht. "Het mooiste wat ik meeneem, is dat ik mezelf weer kan zijn. Het lekkerste gevoel is dat ik elke dag wakker wordt en denk: ik kan zelf mijn keuzes maken, en niet de drugs."