Overleden Hans Simons herdacht in Rotterdamse raad

Simons was wethouder in Rotterdam, twee keer. De eerste keer was tussen 1982 en 1989 bij burgemeester Bram Peper en zat onder meer onderwijs in zijn portefeuille. De tweede keer was van 1994 tot 2001, toen onder meer voor Haven en Econonomische Zaken.

Hij was tussen 2005 en 2009 bestuurder van het Oosterschelde Ziekenhuis in Goes. In 2001 kreeg hij de Wolfert van Borselenpenning uitgereikt.