Maximaal 30 km/u op Erasmusbrug

Dat staat in een plan van wethouder Bokhove aan de gemeenteraad. Als het aan Bokhove ligt wordt de maximumsnelheid op de Erasmusbrug beperkt tot 30 kilometer per uur. Bovendien komt er een doseersysteem voor auto's die Rotterdam willen inrijden. Daardoor moeten files in de stad zelf verminderen.

Aanleiding voor de maatregelen zijn de routes die navigatiesystemen automatisch samenstellen. Die gaan soms dwars door de binnenstad omdat dat iets sneller is dan via de Ring. Bokhove hoopt dat te veranderen door het doseersysteem in de voeren en meer 30 kilometerzones in de stad.

In het plan staat verder dat er meer ruimte komt voor elektrisch vervoer en deelfietsen. Verder moet de omgeving van scholen autovrij worden en de route er naar toe autoluw.