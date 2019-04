Thorsdottir naar finale meerkamp en vloer op EK turnen

Eythora Thorsdottir heeft bij de EK turnen in Polen twee finaleplaatsen afgedwongen. De 20-jarige Rotterdamse mag zich gaan mengen in de strijd om de medailles op de onderdelen meerkamp en vloer.

Thorsdottir eindigde op de meerkamp met een puntentotaal van 52,232 op de dertiende plek. Ze kwam op balk ten val en moest mede daardoor op dat onderdeel genoegen nemen met een bescheiden score van 11,633. De eerste 24 turnsters van de eindstand mogen deelnemen aan de finale, die vrijdag plaatsvindt.

Op vloer belandde de Rotterdamse met een score van 13,300 punten op de vierde plaats. De eerste acht komen in aanmerking voor deelname aan de finale, die zondag wordt afgewerkt. Thorsdottir behaalde in 2017 EK-zilver op balk en brons op vloer. Door een handblessure kwam ze vorig jaar tijdens de Europese titelstrijd niet in actie.