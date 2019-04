Buschauffeurs Qbuzz hebben geen vertrouwen dat het nog goedkomt

Onveilige bussen, slecht materieel, storingen bij in- en uitchecken en behoorlijk veel boze reizigers. Buschauffeurs van Qbuzz konden donderdagavond op een personeelsbijeenkomst hun onvrede kwijt over de problemen bij de streekvervoerder. En er bleek veel onvrede.

"Dit bedrijf wekt agressie op bij de passagiers", zegt een anonieme buschauffeur. "Ik ben al eens bespuugd." Ongeveer zestig medewerkers van het busbedrijf kwamen naar de bijeenkomst.

Vier maanden geleden nam Qbuzz het regiovervoer in de Drechtsteden over. Sindsdien wordt er veel gemopperd, door reizigers en door buschauffeurs. De klachten gaan vooral over kapot materieel, te laat of niet rijden en uitcheck-problemen.

Medewerkers van Qbuzz zien geen verbetering in de laatste maanden, ook al zouden de roosters zijn verruimd en nieuwe elektrische bussen in gebruik zijn genomen. Tijdens de personeelsbijeenkomst roept een medewerker dat op die bussen geen dode-hoek-spiegels op zitten.

"Wij kunnen bij bepaalde rotondes of tunneltjes de mensen in onze dode hoek gewoon niet zien", zegt een zeer bezorgde buschauffeur.

Qbuzz ligt onder verscherpt toezicht van de provincie Zuid-Holland en moet op korte termijn beter gaan presteren. Het personeel is het vertrouwen op een goede afloop verloren en heeft achter gesloten deuren vergaderd over mogelijke acties die gaan volgen.