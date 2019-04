Eigenaar waterpijpwinkel: hard aangepakt met sluiting

Waterpijpwinkel 't Souvenirtje in Rotterdam-West vecht de gedwongen sluiting vanwege een handgranaat aan het rolluik aan. De winkel moet op last van burgemeester Aboutaleb drie maanden dicht uit voorzorg. Ondernemer Rachid Meziani vindt dat hij met deze maatregel onterecht hard wordt getroffen.

Ruim twee weken geleden werd de handgranaat door een voorbijganger ontdekt. Daarna werd een deel van de Schiedamseweg afgesloten en moesten bewoners hals over kop hun huis uit.

Een paar dagen later was het raak bij een shishalounge aan de Schiedamsedijk in het centrum van Rotterdam. Daar kwam een explosief zelfs tot ontploffing. Beide zaken blijven op last van de burgemeester nog drie maanden dicht, uit voorzorg en lopende het onderzoek.

"Het is continu raak met handgranaten ergens voor een deur", zegt de ondernemer van de waterpijpwinkel. "Niet alleen hier in Rotterdam, ook in Utrecht, in Zeist, en bij de supportersvereniging van ADO", somt hij op.

Hij wil maar zeggen dat het tegenwoordig een trend lijkt en het heel makkelijk is om een handgranaat ergens neer te leggen. "Wij draaien drie maanden geen omzet en hier leven toch drie gezinnen van", zegt hij. Zonder aanknopingspunten vindt Meziani het ook moeilijk te begrijpen dat hij zo lang dicht moet en inkomsten misloopt.

Volgens de politie gaat het bij de twee recente handgranaatincidenten in Rotterdam om dezelfde dader. Op camerabeelden, uitgezonden bij Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond, is de man niet herkenbaar in beeld, maar draagt hij wel dezelfde kleding.

Raadsel

Voor de ondernemer van de waterpijpwinkel is het een raadsel waarom er bij hem voor de deur een handgranaat is geplaatst. " Wij hebben geen vijanden en wij hebben geen schulden", zegt hij. Van de politie krijgt hij weinig te horen of er al een verdachte in beeld is.

Bij de rechter heeft hij met zijn raadsman een kort geding aangespannen om de sluiting van drie maanden terug te draaien. "De burgemeester gaat voorbij aan het feit dat wij als ondernemers de straat veilig proberen te houden. We hebben camera's en er zijn verschillende incidenten in de straat geweest waarbij de politie bij ons beelden kwam halen. Daar hebben we altijd aan meegewerkt. We houden de straat schoon door aan te vegen."

Meziani somt zaken op die zijn goodwill aantonen. "Ik zeg niet dat het niks is, ik begrijp de burgemeester ook wel, maar de maatregelen die hij heeft genomen vind ik te zwaar en treffen ons hard."

Horeca

Opvallend ook is dat de gemeente Rotterdam in de aanpak zich richt op de horeca. 't Souvenirtje valt als winkel onder detailhandel. Daarnaast sprak de Rotterdamse rechtbank zich woensdag in een hoger beroep van Club BLU uit over het sluitingsbeleid van de burgemeester.

"Hoewel de rechtbank zich realiseert dat de burgemeester zich daarvan bewust zal zijn, dient te voorkomen worden dat door dreiging met of toepassing van geweld steeds wordt bereikt dat een horecagelegenheid voor lange tijd wordt gesloten."