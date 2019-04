3, 2, 1, laat de Zwijndrechtse Koningsspelen beginnen

Van waterpolo tot tafeltennis, 1500 kinderen van 16 Zwijndrechtse scholen doen vrijdagochtend weer mee aan de Koningsspelen. Alle scholieren van groep 5 tot 8 komen in actie, maar eerst krijgen ze een speciaal Koningsontbijt.

Jay is niet van plan zijn tomaatjes en komkommer op te eten, zegt hij tegen verslaggever Jelle Gunneweg. Zonde vindt hij dat niet. "Misselijk worden is zonde, dus soms leg ik het eten dan bij het vogelhuisje."

"Met de Koningsspelen laten we ouders en kinderen zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook leuk is", laat de organisatie van de Koningsspelen weten.



Het thema van dit jaar is: water. Op schoolpleinen door heel Nederland worden in de komende twee jaar zo’n duizend nieuwe watertappunten aangelegd. De watertaps moeten ervoor zorgen dat kinderen meer water drinken, en minder vaak naar de supermarkt gaan voor een blikje fris.

De Koningsspelen zijn jaarlijks de vrijdag voor Koningsdag, of de vrijdag voor de vakantie. Dat is dit jaar goede vrijdag, en dus is het nog een week vervroegd naar deze 12e april.

Verslaggever Jelle Gunneweg is vrijdagochtend bij De Kim in Zwijndrecht, speciaal voor het Koningsontbijt. Je hoort haar verslag op Radio Rijnmond.