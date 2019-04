Fotograaf uit Vlaardingen twee keer tweede bij World Press Photo 2019

De Vlaardingse natuurfotograaf Jasper Doest heeft donderdagavond nét naast de hoofdprijs gegrepen bij de World Press Photo 2019. Doest was in de categorie 'nature' genomineerd met een fotoserie van flamingo Bob en met een foto van een revaliderende vogel. Hij won met beide foto's de tweede prijs.

De jury van de fotowedstrijd had in verschillende categorieën de keuze uit tachtigduizend inzendingen. "Dat is heel wat", zegt Doest een dag na de bekendmaking van de winnaar.

Natuurlijk zijn die inzendingen ingestuurd in verschillende categorieën; het waren niet allemaal natuurinzendingen. Desalniettemin ben ik heel blij met de uitslag, ook omdat het verhaal heel dicht bij me staat."

Curaçao

Doest maakte een fotoserie van flamingo Bob, een onfortuinlijke vogel die een aantal jaar geleden op Curaçao tegen het Hilton Hotel aanvloog. Hij belandde naast het zwembad met een hersenschudding.

"Mijn nicht is dierenarts op het eiland en heeft hem opgekalefaterd. Ze heeft hem geprobeerd uit te zetten in het wild, maar dat lukte niet. Uiteindelijk heeft ze hem in huis genomen en ambassadeur gemaakt van een stichting, waarmee ze natuurlessen op scholen geeft", legt de Vlaardingse fotograaf uit. "De fotoserie gaat over de flamingo, maar ook zeker over haar en haar prachtige werk."



Wereldwijd bekend

Met het 'zilver' in handen heeft Doest voor nu alleen de eer gewonnen. "Maar World Press heeft natuurlijk een enorm platform dat wereldwijd bekend is", zegt hij.

Vrijdagavond wordt in Amsterdam een tentoonstelling geopend met foto's van alle 150 prijswinnaars. Ook het werk van Doest is dan te zien. "Die tentoonstelling reist de hele wereld over. Het is een gigantisch platform waarmee je een verhaal over empathie en 'positive change' kan vertellen aan een wereldwijd publiek. Dat is de grote winfactor in dit geval."

Ook volgende week kan Doest nog in de prijzen vallen. Hij is met de fotoserie over flamingo Bob ook genomineerd voor een Sony World Photography Award in de categorie 'natural world & wildlife'. "Ik mag dus volgende week nog naar Londen. Het is een hele gekke week."