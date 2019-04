Zuid-Hollandse kinderen drinken te weinig water

Kinderen in de provincie Zuid-Holland drinken niet genoeg water. Dat blijkt uit onderzoek van de drinkwaterbedrijven onder ruim 3300 basisschoolleerlingen. Hoewel het merendeel van de kinderen kraanwater lekker vindt, blijft het drinken ervan tóch achter.

De bedrijven lieten het kraanwatergebruik van de leerlingen in Nederland onderzoeken vanwege de Koningsspelen. Die staan dit jaar in het teken van water drinken.

Op schoolpleinen door heel Nederland worden in de komende twee jaar zo’n duizend nieuwe watertappunten aangelegd. De watertaps moeten ervoor zorgen dat kinderen meer water drinken, en minder vaak naar de supermarkt gaan voor een blikje fris.

Hoewel zo'n zeventig procent van de Zuid-Hollandse kinderen kraanwater lekker vindt, drinkt tachtig procent hooguit drie glazen op een dag. Dit is een stuk lager dan de acht glazen water per dag die het Voedingscentrum adviseert.

Als er water wordt gedronken, is dat vooral thuis. Op de sportclub gebeurt dat in 65 procent van de gevallen, tijdens een dagje weg bij nog geen 40 procent en tijdens het spelen bij vriendjes of vriendinnetjes drinkt slechts een kwart van de ondervraagden water.

Drinkwaterbedrijf Oasen, dat verantwoordelijk is voor het drinkwater in Zuid-Holland-Zuid, probeert met tips het water drinken onder kinderen op te krikken.

"Daarnaast nodigen wij ieder jaar 120 schoolklassen uit om de wereld achter de kraan te ontdekken”, zegt Walter van der Meer, directeur van Oasen. "Ook maken we drinkwater op openbare plekken beschikbaar met onze tappunten. Ideaal om even een bidon bij te vullen tijdens een wandeling of fietstocht."