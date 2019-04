Zaterdag begint je weekend om 08.00 uur met bijles. Bijles over de wilde bij. Ook over de volgende onderwerpen praat Chris Natuurlijk je bij:

Chris Natuurlijk krijgt in het Museumpark in Rotterdam bijles over de wilde bij door Wouter Moerland. Omdat het op 13 en 14 april Nationale Bijentelling is, geeft de ecoloog zondag Bijscholing in en om het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.





Project Wildcamera Rotterdam afgerond

Welke zoogdieren scharrelen er rond in Rotterdamse tuinen? Ongemerkt bezoeken veel zoogdieren 's nachts de tuinen in de stad. Met wildcamera's heeft Bureau Stadsnatuur Rotterdam een jaar lang gekeken welke zoogdieren er in het donker de tuinen bezoeken. Zaterdag in Chris Natuurlijk de resultaten van het onderzoek.





Reuzenei

Het Vogelobservatorium Haringvliet bij Stellendam is klaar. De bijzondere vogelkijkhut in de vorm van een reuzenei van een grote stern, gaat volgende week officieel open. De gratis sneakpreviews voor buurtbewoners dit weekend zijn allemaal volgeboekt. Maar niet getreurd, Chris Natuurlijk krijgt een preview van de boswachter die alles weet van vogels. En wie is die mystery guest die opduikt in het reuzenei?





De Scharrelaar

Wat doen vogelaars als ze niet buiten achter de vogels aan gaan? Dan lezen ze De Scharrelaar , een nieuw tijdschrift vol verhalen over vogels. Chris Natuurlijk praat met redacteur Caspar Dullaart over het allereerste nummer.

Luister zaterdag 13 april van 08.00 tot 09.00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond