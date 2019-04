'Spermadokter' Karbaat verwekte heimelijk 49 donorkinderen

Uit DNA-onderzoek blijkt dat vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat de vader is van zeker 49 donorkinderen. Dat is vrijdag gebleken uit onderzoek in Nijmegen. De nazaten hadden een proces aangespannen om duidelijkheid te krijgen over hun herkomst.

De arts runde een kliniek in Barendrecht. Hij ontkende altijd dat hij zijn eigen zaad had gebruikt om vrouwen te bevruchten.

De kinderen hebben via de rechter afgedwongen dat het DNA van de overleden Karbaat werd veiliggesteld en beschikbaar kwam voor een vergelijking.

Karbaat was een pionier met ingevroren donorzaad en brak een lans voor donorinseminatie bij alleenstaande vrouwen in een tijd dat IVF nog niet bestond.

Zelf had hij vier zonen uit twee huwelijken en twee buitenechtelijke zonen. In april 2017 is Jan Karbaat op 89-jarige leeftijd overleden. Kort voor zijn overlijden heeft hij nog ontkend zijn eigen zaad ingezet te hebben.

In 2009 moest de kliniek van Karbaat de deuren sluiten, omdat er allerlei misstanden aan het licht waren gekomen.

Zo waren er kinderen van dezelfde moeder, die geen volle broer en zus van elkaar bleken te zijn. Terwijl Karbaat had verteld dat de vrouw twee keer was geïnsemineerd met het zaad van dezelfde donor. Karbaat had zich ook niks aangetrokken van de regel dat een donor niet meer dan zes kinderen zou mogen krijgen.