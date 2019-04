RTV Rijnmond gaat weer paaseieren zoeken!

Het aloude recept van voorgaande edities wordt op tweede paasdag gehanteerd: wij geven aanwijzingen die moeten leiden tot het vinden van vijftien eieren. Deze tips zijn te horen in de speciale radio-uitzending van 09:00 uur tot 14:00 uur, en via een livestream in de Rijnmond-app.

Onze vliegende verslaggevers zullen regelmatig het legendarische 'ei gevonden!' in de microfoon roepen. De vinders zijn vanaf 13:00 uur van harte welkom in onze studio aan de Lloydstraat in Rotterdam om hun prijs in ontvangst te nemen. Ook de niet-vinders en luisteraars zien we graag langskomen.

Hoofdprijs