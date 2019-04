Opstelling Sparta afhankelijk van resultaat FC Twente

Sparta speelt zondag pas tegen TOP Oss. Twee dagen na de wedstrijd van koploper FC Twente tegen Telstar. Trainer Henk Fraser mist tegen de Brabanders Lassana Faye (spierblessure). Hoe hij aantreedt tegen TOP Oss is afhankelijk van het resultaat van FC Twente.

"Die uitslag van FC Twente zal heel bepalend zijn hoe ik met jongens met kleine pijntje omga", vertelt Fraser. Oftewel: als FC Twente verliest of gelijk speelt, spelen de in Frasers ogen beste elf. "Dan kan het zijn dat de keuze maak om een aantal spelers te laten spelen, waarvan ik nu eigenlijk denk dat het beter is om ze niet op te stellen met het oog op de play-offs."

FC Twente heeft momenteel zeven punten meer dan naaste belager Sparta, dat vorige week op 1-1 bleef steken bij FC Den Bosch.

Sparta - TOP Oss begint zondag om 14.30 uur.