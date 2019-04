Van Persie inzetbaar tegen Heracles Almelo

Robin van Persie. Bron Kay in 't Veen (ANP)

Robin van Persie is voldoende hersteld van zijn blessure. De aanvoerder van Feyenoord miste de duels met Heerenveen en VVV Venlo, maar zal zaterdag tegen Heracles Almelo bij de selectie zitten. ''Hij heeft gisteren en vandaag mee kunnen trainen, hij is klachtenvrij. Dus hij is erbij'', aldus trainer Giovanni van Bronckhorst.