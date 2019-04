Heistelling op je dak: maanden later kan Bart nog niet slapen

Het dak zit er op, maar Bart is nog niet van de schrik bekomen

Nog altijd kan Bart Harent niet thuis slapen. De Vlaardinger kreeg op 15 februari een complete heistelling op zijn dak. Door een defect boorde het gevaarte zich door het dak met een complete chaos in huis als gevolg.

"Ik slaap sindsdien slecht, heb last van mijn rug en ik kom nauwelijks aan mijn werk toe", zegt Harent. Twee maanden later is de Vlaardinger nog niet van de schrik bekomen.

"Je komt terecht in een wirwar van schuldvragen, verzekeringen, geregel met aannemers en onderaannemers en constant bellen met instanties. Kortom het is chaos".

Inmiddels is het grove herstelwerk bijna afgerond. Het dak is dicht maar sinds een paar dagen pas waterdicht. "En nu moet alles binnen nog afgemaakt worden en ook dat gaat nog wel even duren."

Harent en zijn vriendin waren niet thuis toen de stellage omviel. Een geluk bij een ongeluk, want Bart heeft een werkkamer op de plek waar het dak werd doorboord.

"De hele situatie levert veel stress op. Ieder moment denk je wat er allemaal nog moet gebeuren." Harent krijgt sterk de indruk dat de mensen bij de verzekering hem een zeikerd vinden, omdat hij het proces te traag vindt gaan.

"Ook de planning van de herstelwerkzaamheden loopt niet helemaal goed. Ze zouden komende week klaar moeten zijn." Of dat lukt is nog de vraag.