Moniz over Ajax-uit: 'Je speelt voor je leven'

Moniz heeft vertrouwen in een goede afloop, maar weet ook dat het lastig wordt. ''Het is overleven. Het is zo belangrijk voor deze club. Ik heb deze club nu in één week leren kennen en je krijgt gewoon sympathie voor de mensen die hier op de achtergrond werken. Daar moet je een stap extra voor lopen, ook voor jezelf. Je weet hoe moeilijk het is om terug te komen als je degradeert.''

Bij Excelsior zijn Lorenzo Burnet en Robin van der Meer geblesseerd. Hervé Matthys zal daardoor de linksbackpositie overnemen.

Ajax - Excelsior begint zaterdag om 19:45 uur en is live te volgen via Radio Rijnmond.