Orkun Kökçü over steun publiek: 'Dat is mooi, ben ik blij mee'

Het was al even bekend, maar deze week tekende Orkun Kökçü daadwerkelijk een nieuw contract bij Feyenoord. De middenvelder ligt tot de zomer van 2023 vast in de Kuip. "Dat geeft mij een gevoel van blijdschap, van trots. Dat ik bij deze mooie club heb kunnen verlengen."