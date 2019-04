Op de Nieuwe Langeweg in Hoogvliet is vrijdagmiddag een auto over de kop geslagen. Dat gebeurde ter hoogte van bouwmarkt Karwei na een aanrijding met een andere personenauto.

De wagen is drie keer over de kop gegaan. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Een ander is ter plaatste behandeld door ambulancepersoneel.