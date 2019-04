Een motorrijder is vrijdagmiddag overleden na een aanrijding in Oude-Tonge. Het ongeluk gebeurde op de Oudelandsedijk.

Het slachtoffer was met zijn motor in botsing gekomen met een personenauto. Ook de traumahelikopter werd gealarmeerd. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De inzittenden van de wagen zijn licht gewond geraakt. De toedracht van het ongeluk in Oude-Tonge is nog niet bekend.