Rijnmond Staat Stil bij Henk Menke en lepra

De gekke koeienziekte, Q-koorts, vogelgriep. Steeds vaker horen we in het nieuws dat dierenziektes gevaarlijk en besmettelijk worden voor mensen, met alle gevolgen van dien.

Wat u vermoedelijk niet wist: de verwoestende en zeer besmettelijke ziekte lepra hoort ook in dit rijtje thuis.

De Rotterdamse arts Henk Menke doet met een heel team al 15 jaar onderzoek naar de ziekte en wat blijkt nu: lepra is springlevend. Het is niet de vraag of, maar wanneer de ziekte terugkomt.

Rijnmond Staat Stil bij de 'revival' van een ziekte. Zelfs de paus is erbij betrokken.

Zaterdag presenteert Henk Menke zijn boek De tenen van de Leguaan. Maikel Coomans praat met hem.