Rijnmond in 5 minuten: vrijdag 12 april

In deze uitzending spreken we met Joey. Uit DNA-onderzoek blijkt vrijdag dat vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat niet alleen zijn vader is, maar ook van zeker 48 andere donorkinderen.

Ook gingen we langs bij Bart Harent uit Vlaardingen. Half februari boorde een heistelling een gat in zijn huis. De problemen daar zijn nog steeds niet verholpen.

Waterpijpwinkel 't Souvenirtje in Rotterdam-West moet van burgemeester Aboutaleb drie maanden dicht, nadat een handgranaat aan het rolluik werd gehangen. De eigenaar van de winkel legt zich niet neer bij deze beslissing.