Koken met Geus - Aflevering 8: Marco Gentile & Ronald Graafland

Rob Geus duikt deze maanden voor RTV Rijnmond Sport de keuken in. De televisiepresentator kookt samen met de profvoetballers van Feyenoord, Excelsior, Sparta en FC Dordrecht, voormalige regiovoetballers en andere sporters. In aflevering acht staan video-analist van Excelsior Marco Gentile en Excelsior-keeperstrainer Ronald Graafland in de keuken.