Reuzenei Haringvliet maakt indruk op omwonenden tijdens ‘sneak preview’

Ook verslaggever Sanne Waldekker was bij het voorproefje voor de de buurtbewoners

Als een groot bouwpakket kwam het ei naar Nederland vanuit Finland. Na het in elkaar zetten werd het bekleed met riet uit het natuurgebied zelf. Je komt er alleen via een nieuw toegangspad en een tunnel.

"Ik ben er even stil van", vertelt een dame uit Den Bommel als ze om zich heen kijkt in het observatorium. "Ik denk dat ik zeker één van de vaste bezoekers wordt. Dit is iets om als Flakkeeënaar trots op te zijn."

600 nieuwsgierigen

Ook zaterdag en zondag worden er nog rondleidingen gegeven. Er is zoveel belangstelling, dat ze allemaal bijna vol zitten. "Mensen staan echt te trappelen om te gaan kijken", vertelt boswachter Jan de Roon van Natuurmonumenten.

"Dat was tijdens de bouw al zo. We geven nu drie dagen lang acht rondleidingen met groepen van vijfentwintig man. Dus er komen zo’n zeshonderd mensen uit de buurt kijken!"

Zeearend

De vogels lijken zich ook weinig aan te trekken van het bouwsel. "Ze wennen er snel aan. We zagen net al een zeearend. Vanmorgen liep er dichtbij een lepelaar en je ziet de vogels steeds dichtbij komen. Dus dit wordt een schitterende locatie om vogels te spotten", zegt De Roon.

Het vogelobservatorium is ontwikkeld door Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten en valt onder het Droomfondsproject Haringvliet. Zes natuurorganisaties werken hierbij met steun van de Nationale Postcode Loterij aan natuurherstel en –beleving op en rond het Haringvliet.

Naam

De naam van het vogelobservatorium wordt woensdag bekend gemaakt bij de officiële opening. Het ontwerp is gebaseerd op het ei van de grote stern, een bedreigde kustvogel die graag bij de Scheelhoek komt broeden.