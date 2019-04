Rotterdams onderzoek: lepra steekt mogelijk weer de kop op

Dat heeft de Rotterdamse onderzoeker Henk Menke ontdekt in Suriname. Het blijkt dat de menselijke variant van de ziekte voortleeft onder gordeldieren. Volgens de Rotterdammer en zijn onderzoeksteam is het daarom niet de vraag of, maar wanneer de besmettelijke ziekte overslaat naar mensen in Europa en Noord-Amerika.

Paus betrokken

Het onderzoek door de Rotterdamse Menke begon vijftien jaar geleden toen hij met pensioen ging. "Ik heb in mijn leven veel in Suriname gewerkt met lepra-patiënten, ik wilde daar meer over weten. Waar komt het vandaan? Hoe leeft het nu voort?", zegt Menke.

Hij wilde historisch onderzoek gaan doen bij de Katholieke kerk. "Zij waren al heel vroeg leprawerkers en hielpen deze groep mensen. Ze documenteerden ook alles", aldus Menke. Tijdens zijn bezoek aan de kerk om de archieven in te duiken werd hem ineens gevraagd: 'Heeft de zalig verklaarde leprawerker Peerke Donders lepra gehad of niet?'.

Menke gaat het onderzoeken en krijgt toestemming van de Paus om het verzegelde graf te openen. "Ik voelde mij net Indiana Jones, toen we de steen wegschoven en de botten gingen bekijken."

Na dna-onderzoek bleek dat Donders geen Lepra had. Dat zou dus wel eens kunnen betekenen dat de Paus hem binnenkort heilig gaat verklaren. In die tijd was de ziekte namelijk zwaar besmettelijk en Donders werkte veertig jaar lang met lepra-patiënten.

Eekhoorns lepra

Na het onderzoek in Suriname komt Menke erachter dat de ziekte inmiddels voortleeft bij gordeldieren. In Engeland ontdekken andere wetenschappers dat de ziekte leeft in eekhoorns.

Of de ziekte terugkomt? "Bewezen is dat de menselijke variant van lepra voortleeft in de dieren. Net zoals bij de gekkenkoeienziekte en vogelgriep is het niet de vraag of, maar hoe en wanneer het terug komt richting de mens", zegt Menke.

Menke heeft over zijn onderzoek een boek geschreven dat zaterdag wordt gelanceerd in het Verhalenhuis in Rotterdam. De eerste oplage is inmiddels al volledig uitverkocht.