'Mensen die geen medicijnen kunnen kopen, dan breekt mijn hart'

"Het is schandalig hoe weinig sommige mensen verdienen in dit land"

in Huis van de Wijk De Brink in Vreewijk is het wennen met de fonkelnieuwe spuitbussen Maar even later hebben de actievoerders de slag te pakken. De spandoeken dragen leuzen als 'Einde aan de ongelijkheid' en 'Loon naar arbeid.'

"We houden nauwelijks geld over om wat leuks te doen en zelfs niet om gezond te eten", wordt gezegd op de voorbereidende avond. "Het is schandalig hoe multinationals grote winsten maken en tegelijkertijd honderdduizenden kinderen opgroeien in armoede."

Ongelijkheid, daar gaat het deze avond over. "Ik zag in mijn buurt veel zorgmijders'", zegt oud-wijkverpleegkundige Nelly Stam. Ze heeft het over 'heel gewone' aan wie de armoede niet af te zien is.

"Mensen die geen medicijnen voor zichzelf haalden, omdat ze geld wilden overhouden voor kado'tje voor hun kleinkind. Dan breekt mijn hart."

Campagneleider Luisa Moreno Ruiz van FNV herkent dat beeld. "Mensen die oneerlijk bedeeld worden gaan nu voor zichzelf opkomen."

"Denk aan mensen in de horeca, postbezorgers, de thuiszorgmedewerker die het huis schoon houdt van onze oudere. Die verdienen allemaal minder dan tien euro per uur. Daar kun je niet van leven."

De actie op het Afrikaanderplein start zondagmiddag kwart voor één en krijgt een vervolg iin de rest van Nederland.

Moreno Ruiz: "Wij gaan net zo lang door tot het niet meer nodig is dat moeders op zuid hun kinderen geen traktatie mee kunnen geven naar school of niet mee kunnen gaan op schoolreis."