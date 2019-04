Ferry de Haan te gast bij FC Rijnmond: De afgelopen anderhalve week gaat je niet in de koude kleren zitten'

Ferry de Haan te gast bij FC Rijnmond: De afgelopen anderhalve week gaat je niet in de koude kleren zitten'

"De afgelopen anderhalve week was wel heel veel in één keer ja. De resultaten die tegenvallen, de hoofdtrainer die vertrekt. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten", aldus De Haan.

De Haan geeft aan dat het een lastige situatie is waarin Poldervaart de beslissing nam: "Als iemand zelf zo'n beslissing neemt is dat heel pijnlijk. Zeker voor Adrie, dit was zijn droom. Die spat zo uiteen. Maar als je een week erna met 4-0 verliest wat zeg je dan tegen elkaar?"

De algemeen directeur haakt ook in op het nieuws dat het contract van Joël Zwarts bij Feyenoord niet verlengd wordt. "Ik denk dat hij kwaliteiten heeft die wij op dit moment niet hebben. Ik weet niet of er nog andere clubs zijn die hem willen hebben."

De volledige uitzending van FC Rijnmond met Ferry de Haan is hierboven terug te zien.