FC Dordrecht verspeelt zege tegen MVV in blessuretijd

Daniël Breedijk na FC Dordrecht - MVV (1-1): 'Als ik die bal geraakt had was het 2-0 geweest'

Jari Schuurman na FC Dordrecht - MVV (1-1): 'Ik denk dat het een terechte uitslag is'

Claudio Braga na FC Dordrecht - MVV (1-1): 'We hadden iets meer uit de eerste helft moeten halen'

FC Dordrecht speelde zaterdagavond aan de Krommedijk met 1-1 gelijk tegen MVV. FC Dordrecht hield lang de bovenhand in de wedstrijd. Pas in blessuretijd wist MVV de gelijkmaker te produceren. Hierdoor komt een eind aan een reeks van twee overwinningen, maar FC Dordrecht blijft wel drie wedstrijden ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie.