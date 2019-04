Rapport: RET had moeten weten van asbest in station Stadhuis

Op 23 oktober 2018 vonden medewerkers de platen tijdens werkzaamheden. Het Rotterdamse metrostation was een paar weken dicht, omdat het asbest moest worden verwijderd.



Het asbest had eigenlijk al in 1994 weg moeten zijn. Toen werd namelijk opdracht voor een sanering gegeven. Naar nu blijkt is het asbest niet helemaal weggehaald, terwijl dit op latere tekeningen wel is aangegeven.

Hoe het kan dat er toch nog asbest in de metro is achtergebleven, zeggen de onderzoekers niet meer te kunnen achterhalen.

Asbest is in vaste vorm niet gevaarlijk. Omdat er tussen 2015 en vorig jaar werkzaamheden in station Stadhuis aan de gang waren, kunnen reizigers en personeel volgens de RET een licht risico hebben gelopen. De RET noemt het risico zelf 'nihil'.