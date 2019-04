Vintagevondsten in de regio: Dordts paleisje vol kringloopspullen

Even binnenkijken in Vreni's vintagepaleis

Dat je met een dikke portemonnee echt niet alleen maar dure dingen hoeft te kopen, bewijst Vreni de Galan uit Dordrecht. Zij heeft haar patriciërswoning in het oude centrum gedecoreerd met veel, héél veel tweedehands spulletjes. "Het is voor mij echt een sport om mooie dingen te vinden op rommelmarkten!"

Het huis van Vreni en haar man Leon staat er piekfijn bij, ondanks het onverwachte bezoek van RTV Rijnmond. Het statige pand bestond ooit uit twee huizen en kreeg rond 1783 zijn huidige uiterlijk, toen er een neoclassicistische gevel tegenaan werd gezet. Binnen vinden we een moderne trap, hoge plafonds met veel prachtige ornamenten, marmeren vloeren en andere originele details. Burgemeesters en notabelen hebben er in de loop van de eeuwen gewoond.

Glitters en veren

Vreni vertelt: "Wij wonen hier nu een jaar of negen. Voor ons is dat best lang, daarvoor verhuisden we om de haverklap. Toen ik hier kwam kijken, wist ik het meteen: dit huis moeten we hebben. Het is heerlijk groot, perfect voor al mijn spullen."

Vreni ging volledig los op de inrichting. Ze houdt van intens behang, van dierenprints, van veren, glitters, beelden, vogelkooien, schilderijen. En veel van haar spulletjes vindt ze voor een habbekrats op de rommelmarkt.

Versace op een Spaanse rommelmarkt

We beginnen de rondleiding in de 'officiële' huiskamer, een ware pronkkamer . "Hier zitten we dus nooit", zegt Vreni droog over het rijk gedecoreerde vertrek. Een enorme marmeren schouw domineert de ruimte, maar er zijn ook de nodige andere blikvangers. Een witte houten vogelkooi naast het raam bijvoorbeeld. In de kooi, die op een tafel staat, ligt een origineel Versace-servies. Kopjes, schotels, bakjes en borden. Allemaal in blauw met goud, met vleugeltjes en Romeinse motieven. Ooit ontworpen door de wereldberoemde mode-ontwerper Gianni Versace en nu een collector's item.

Vreni vond het bijna volledige servies op een verregende Spaanse rommelmarkt. "Die handelaar vroeg er in eerste instantie veel te veel voor. Ik ging er met mijn bod een heel eind onder zitten en ben net zo lang bij de kraam blijven staan tot hij het aan me verkocht... uren later. Voor míjn prijs", lacht ze. De vazen die erbij staan komen van de kringloop.

Gewoon plastic

Een ander hoekje dat de aandacht trekt is een glazen tafel met daarop wat boeken, een statige lamp in zwart en goud en een groot zwart beeld van een liggend meisje. Het beeld doet Romeins aan en ziet er peperduur uit. "Gevonden op de vijverafdeling van de Intratuin! Is gewoon van plastic!" roept Vreni blij.

In de tweede woonkamer - die ze wel gewoon gebruiken - is hét pronkstuk een blauwe Versace-vaas op een ronde salontafel met veel glas en staal. De tafel heeft Vreni overgenomen voor een paar tientjes van een kennis, de vaas vond ze op een rommelmarkt. Het is bijna jaloersmakend op hoeveel fantastische koopjes Vreni lijkt te stuiten. Het komt haar niet zomaar aanwaaien; ze heeft er bijna een dagtaak aan. "Blijf kijken in die kringlopen. Wat er vandaag niet staat, kan er morgen zomaar wél staan!"

*Kuch 020 kuch*

Ze shopt ook graag in België, en dan in de richting van Brugge. "Daar vind je de geweldigste kitsch, dingen die je in Nederland ner-gens vindt omdat Nederlanders toch wat nuchterder zijn dan Belgen. Blijf niet in Antwerpen hangen, dat is qua aanbod al bijna te Hollands".

Vreni's gouden tip: de rommelmarkt op Koningsdag in de rijkste buurt van Amsterdam: Oud-Zuid, rond de Apollolaan. "Als je ziet wat mensen daar voor een prikkie weg doen, dat gelóóf je gewoon niet! Je moet even door het afgekloven speelgoed heen kijken, maar je vindt er de prachtigste dingen. Het is al jaren mijn favoriete plek om geweldige dingen te scoren. Ga er vroeg heen!"

En dat je dan je geweldige rommelmarktvondst in 020 hebt gescoord hoef je er niet per se bij te vertellen, toch?