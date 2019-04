60 jaar na de Reus van Rotterdam: hij was De Grote Vriendelijke Reus

Hij was 2.37 meter lang, woog meer dan 200 kilo en hij is maar 36 jaar oud geworden. Het is op deze 13e april 2019 zestig jaar geleden dat de Reus van Rotterdam is overleden.

Rigardus Rijnhout is bekender onder zijn bijnaam 'De Reus van Rotterdam. In het Oude Westen staat sinds 2011 een levensgroot standbeeld van de man.

In de jaren '40 en '50 was Rijnhout tegen wil en dank een wandelende attractie in Rotterdam. Later gebruikte hij zijn faam en verhuurde hij zichzelf als wandelend reclamebord. In zijn laatste jaren verkocht hij ansichtkaarten van zichzelf naast het opstappunt van de Spido. De Reus was door een fietsongeluk in een rolstoel beland.

Rijnhout was 'de personificatie van De Grote Vriendelijke Reus - het kinderboek van Roald Dahl', schrijft de Stichting De Reus van Rotterdam. Hij zou altijd vriendelijk zijn gebleven, ondanks dat hij zoveel werd gepest met zijn lengte.

Op zijn 36e moest Rijnhout naar het ziekenhuis worden overgebracht. De politie moest de Gouvernestraat afzetten, meldt de stichting. De Reus moest met een hijskraan uit zijn huis getakeld worden, en dat trok veel kijkers. Uiteindelijk overleed Rijnhout in het ziekenhuis in Leiden.