Politiek010: Een week vol grote plannen in Rotterdam

Geen woorden, maar daden. Niet lullen, maar poetsen. Het zijn motto's waar Rotterdam zich graag op laat voorstaan. Maar deze politieke week was er één van grootse plannen. Van een metrotunnel tot een grootscheepse verbouwing in Carnisse.

In Politiek010 zetten verslaggevers Jan-Roelof Visscher en Ewoud Kieviet het politieke nieuws op een rij. Zo was er een grote raadsmeerderheid die zich uitsprak voor de bouw van een metroverbinding tussen Rotterdam-Oost en Zuidplein.

"Dat is hard nodig voor een groeiende stad als Rotterdam", vindt Dennis Tak, raadslid van de PvdA. Volgende maand wordt bekend of een nieuwe oeververbinding over de Maas bij Rotterdam of Ridderkerk komt te liggen, maar de raad wil dus een tunnel en geen brug.

"Op- en afritten van een brug nemen veel ruimte in beslag en de bewoners van De Esch vrezen dat het ten koste gaat van het groen", zegt raadslid Chantal Zeegers (D66).

Maar zo'n tunnel is wel een stuk duurder dan een brug, ruwe schattingen zijn 2 tot 3 miljard euro. Tak verwacht dat veel externe financiers hier geld in willen steken. "Veel partijen staan te springen om mee te doen aan dit soort projecten, vanwege de lange looptijd en omdat een overheid betrouwbaar is om mee samen te werken. Ik denk bijvoorbeeld aan pensioenfondsen."

Ook kondigde wethouder Kurvers een actieplan aan om meer leraren en hulpverleners een huis in Rotterdam te geven en gaat hij in de wijk Carnisse 52 woningen slopen om een betere verbinding met Zuidplein te realiseren.

Grootse plannen dus, maar ook een drietal raadsleden die zich waagden aan de marathon van Rotterdam. En maar eentje kan het snelste raadslid van Rotterdam zijn: Joost Eerdmans.