Nationale bijentelling om aantal bijen bij te houden

Hoe gaat het met de bijen in Nederland? Om dat bij te houden is het dit weekend weer de Nationale Bijentelling. De helft van de bijna 360 soorten bijen is bedreigd, zegt de organisatie.

De initiatiefnemers van de teldag maken zich vooral zorgen over de wilde bijen en willen graag weten waar die zich ophouden.

Nederland Zoemt, Natuur & Milieu, IVN en Naturalis hebben deze dag op touw gezet. In 2018 telden meer dan 3 duizend mensen in een weekeinde in totaal ruim 30 duizend bijen in hun tuin of op hun balkon.