Politie: scholiere Erasmiaans Gymnasium viel van rijdende auto

De scholiere het Erasmiaans Gymnasium die vrijdag gewond raakte, is van de motorkap van een rijdende auto gevallen en vervolgens overreden. Dat heeft de politie laten weten.

De 19-jarige is zaterdagochtend geopereerd. Hoe het met haar gaat, is nog niet duidelijk.

De jeep van het ongeluk was onderdeel van de Kolderdag, de laatste schooldag van de examenklassen. Het thema van de feestdag was 'jungle'.

De 19-jarige bestuurder van de auto had niet gedronken, bevestigt de politie verder nog. De leerling was aangehouden, maar is weer vrijgelaten.

"Zo'n ongeval doet iets met de hele school", zegt rector Jacques van Hoof. "We zijn bezorgd over het meisje, maar ook om alle andere kinderen. Iedereen was erg geschrokken, ook de medewerkers."

Het terrein van de school was één groot feest vrijdagmiddag. "De leerlingen hadden een stormbaan geregeld en een draaimolen. De schoolband trad op, en er waren suikerspinnen. Tot het ongeluk gebeurde, toen ging de focus natuurlijk meteen op de gewonde leerling en de geschokte klasgenoten en medewerkers."