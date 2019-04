Zwaargewonde bij uitslaande brand Hilledijk

In een portiekwoning aan de Hilledijk in Rotterdam-Feijenoord woedde zaterdagmiddag een uitslaande brand. Het vuur was verspreid over drie verdiepingen. Het signaal 'vuurmeester' is inmiddels gegeven.

Volgens de brandweer is een man uit de brandende woning naar beneden gesprongen. Het slachtoffer is zwaargewond geraakt. Na reanimatie is de man naar het ziekenhuis gebracht.

Twee andere slachtoffers worden nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe zij eraan toe zijn, is nog niet duidelijk.



Het vuur is even voor 14:00 uur ontstaan door een nog onbekende reden. Op de begaande grond zit een kapsalon gevestigd, de brand heeft daarboven gewoed.