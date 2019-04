Van lichamelijke pijntjes, zoals steken in de zij of ploppende oren in de lucht, naar gevaarlijke stoffen over de Botlekbrug. Alleen in het vragencircus van Vraag het de Bieb lopen de onderwerpen zo uit een! Tot slot was daar ook nog een dichter te gast en niet zomaar één: ex-stadsdichter Daniël Dee dichtte uit eigen werk.

Oorpijn

'Ik ben laatst voor het eerst van mijn leven naar Ibiza gevlogen. Waarom krijg je zo’n oorpijn tijdens het vliegen?' Vraagt Mika de Wit zich af.

Nachtvorst: pappen en nathouden?

Ed Aldus vertelde afgelopen woensdag in het programma Dwars door Rijnmond dat als er in deze tijd nachtvorst is dat de bloesems van fruitbomen dan preventief worden natgespoten. Door het bevriezen van dat water komt namelijk warmte vrij, waardoor die knoppen dus niet beschadigd raken. 'Hoe kan dat?', vraagt Robert Plank zich af. Warmer water schijnt ook sneller te bevriezen dan koud water. Hoe zit dat?

Sterrenjacht

Lydia Goedhart vraagt ons: 'Wie bepaalt de sterren van hotels? En wordt dit overal wel consequent toegepast?'

So if you see the stars tonight...

'Vroeger had ik altijd glow in the dark op het plafond van mijn slaapkamer. Hoe werkt dit?', vraagt Paulien van der Laan aan ons.

Gevaarlijke straling?

Christine van Istellen wilt graag weten of de straling van zonnepanelen ook schadelijk is voor onze gezondheid, net zoals de straling van hoogspanningsmasten.

Pijnlijke steken

Frank Zwart vraagt: 'Ik korfbal en krijg vaak een steek in mijn zij tijdens de wedstrijd. Waarom krijg je dat en wat kun je ertegen doen?'

*PIEPPIEPPIEP*

Waarom moet je je riem uitdoen op Schiphol bij de veiligheidscheck? Dat zou Jacqueline Elshoten wel eens willen weten.

Wie heeft de langste?

Marieke Roon vraagt: 'Wat is op dit moment het hoogste gebouw van de wereld? Ik dacht zelf Dubai… En zijn er plannen voor nog hogere gebouwen in de toekomst?'

Een brug te ver

Jacques de Groen rijdt vaak over de Botlekbrug en vraagt zich daarom het volgende af: 'Waarom mogen er wel goederentreinen met gevaarlijke stoffen door een spoortunnel, maar moeten vrachtwagens met gevaarlijke stoffen over de Botlekbrug?'

Asbest afvoeren, hoe doet u dat?

Adrie en Teunie van Marion vragen ons via Facebook: 'Wat gebeurd er met ingeleverde asbest? Hoe wordt het verwekt?

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.