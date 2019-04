Praat mee over Feyenoord-Heracles Almelo

Feyenoord neemt het zaterdagavond op tegen Heracles Almelo. De Rotterdammers ontvangen om 20:45 uur in De Kuip de nummer zes van de eredivisie. Deze wedstrijd is natuurlijk op allerlei manieren bij RTV Rijnmond Sport te volgen.

Radio

Het duel tussen Feyenoord en Heracles is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de twee commentatoren in De Kuip. Dennis Kranenburg presenteert Radio Rijnmond Sport, waarin ook het wedstrijdverslag van Ajax-Excelsior live is te volgen. Radio Rijnmond Sport start om 18:00 uur en eindigt om 23:00 uur.

Online

Verder hoef je op onze Facebook- en Twitter-pagina niets te missen van Feyenoord-Heracles. Zo is de gebruikelijke voorbeschouwing op TV Rijnmond om 19:00 uur alleen op onze Facebook-pagina te zien. Maar we zijn tijdens de wedstrijd ook op Twitter actief. Later verschijnt op deze pagina ook een liveblog.

Wil je meepraten over Feyenoord-Heracles Almelo? Laat dan hieronder een reactie achter.