Rotterdams oorlogsverhaal in boek gegoten

‘Zo ben jij er ook nog?’ is zaterdagmiddag gepresenteerd in boekhandel Donner in Rotterdam. Het boek vertelt het oorlogsverhaal van Roos Derks-Bazuijnen. Zij woonde in de Afrikaanderwijk in Rotterdam en was zeven jaar toen de oorlog uitbrak.

Burgemeester Aboutaleb mocht het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nemen, voor Derks-Bazuijnen een bijzonder moment. “Ik vind het eervol om u het symbolische eerste exemplaar te overhandigen. Niet omdat u de burgemeester bent, maar omdat u het bent.”

Aboutaleb liet weten het belangrijk te vinden dat dit soort literatuur door jonge mensen wordt gelezen. De burgemeester gaat jaarlijks met scholieren uit Rotterdam naar Westerbork. Voor de leerlingen die volgend jaar gaan, wil de Aboutaleb het boek aanschaffen.



Het boek gaat over het communistische gezin Bazuijnen, dat bestond uit vader Hendrik, moeder Cor en de drie dochters Roos, Magda en Clara. Roos was het oudste kind. In 1941 werd vader Bazuijnen door de Duitsers opgepakt.

Hij zou de oorlog niet overleven. In april 1942 overleed hij in concentratiekamp Neuengamme. Moeder Cos Bazuijnen werd in oktober 1942 weggevoerd. Roos was toen tien jaar oud en bleef samen met haar zusjes achter in het huis aan de Bothastraat in Rotterdam-Zuid.



De kinderen stonden er alleen voor. Zo goed en zo kwaad als het ging, loodste Roos haar zusjes de oorlog door. De hongerwinter overleefden ze ternauwernood. Uiteindelijk gingen de kinderen aan het eind van de hongerwinter naar familie in Barendrecht.

Dat de oorlog was afgelopen, werd niet aan Roos verteld. Haar opa was bang dat ze dan zou denken dat haar moeder terug zou komen. De familie verwachtte moeder Cor Bazuijnen niet terug in Rotterdam.

Thuis

Maar zij kwam wel. De moeder van Roos, Magda en Clara overleefde de kampen Ravensbrück en Mauthausen. Via Zwitserland en Frankrijk kwam zij terug naar Nederland.

Op een ochtend zat ze aan de keukentafel. Roos kwam naar beneden en de eerste woorden van haar moeder waren: "Zo ben jij er ook nog?"

‘Zo ben jij er ook nog?’ is de titel van het boek met het verhaal van Roos Derks-Bazuijnen. Het boek is geschreven door Bert van Slooten en Elly van der Klauw.