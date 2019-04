Oog in oog met held Oliver Heldens

Stikzenuwachtig zijn ze, het groepje tieners dat zich klaar heeft gemaakt voor de ontmoeting met hun grote held Oliver Heldens. De 24-jarige dj is voor het eerst in vier jaar weer terug in zijn geboorteplaats Rotterdam.

Eind van de maand draait Heldens in Indonesië, maar dit weekend is hij even terug in de regio. Vrijdag en zaterdag staat hij in de Maassilo. Vrijdagavond voor een volwassenenshow en zaterdag voor alle leeftijden.

Een bezoekje aan zijn geboorteplaats kan natuurlijk niet zonder Meet & Greet. De opvallend jonge fans hebben er naar uitgekeken. Bijna allemaal zijn ze dj's in de dop, die zaterdag eindelijk hun held zullen ontmoeten.



Zo ook de 14-jarige Stefan. Al zes jaar houdt hij zich bezig met het dj'en, onder de naam dj Creeps Via de Kunstbende mag hij zelfs ook draaien zaterdagmiddag, op hetzelfde podium als Heldens. "Dat is echt heel speciaal", vertelt hij. "Oliver is echt een inspiratiebron voor mij." Met zijn held kan hij tijdens de Meet & Greet op de foto, ook krijgt hij een handtekening.

Een van de jeugdige fans legt uit wat Heldens zo tof maakt. "Hij is gewoon altijd vrolijk", vertelt hij. Een rustige, bescheiden gast, die de hele wereld over reist en ook nog even tijd maakt om in zijn geboorteplaats terug te komen.

Sinds een paar dagen staat er een standbeeld van de dj voor zijn oude middelbare school het Krimpenerwaard College.