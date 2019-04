Amateurvoetbal: gelijkspel bij Rotterdamse derby in de hoofdklasse

In de hoofdklasse A hebben XerxesDZB en Sportclub Feyenoord zaterdag gelijkgespeeld. De Rotterdamse burenruzie eindigde op Sportpark Faas Wilkes in een doelpuntrijke 3-3. Beide ploegen schieten weinig op met dit gelijkspel.

XerxesDZB is namelijk de hekkensluiter van de hoofdklasse A met tien punten uit 25 wedstrijden. Er zijn nog vijf duels te spelen te spelen en de Rotterdammers blijven in de degradatiezorgen. Sportclub Feyenoord is derde met 43 punten, met een flinke achterstand op de bovenste twee ploegen: RKAV Volendam en Ter Leede.

Overige uitslagen hoofdklasse A:

Spijkenisse - Jodan Boys 1-1

Smitshoek - sv DFS 1-1

Zwaluwen - Achilles Veen 1-0

FC Rijnvogels - Capelle 1-0

Tweede divisie

Excelsior Maassluis deed in Flevoland goede zaken door Jong Almere City te kloppen (1-3). Na deze overwinning is de ploeg van coach Dogan Corneille derde met 51 punten uit 29 duels.

Barendrecht kende een mindere middag in Amsterdam. Het team van coach Jack van den Berg ging met 3-0 onderuit bij AFC. Barendrecht is met nog vijf duels te gaan in de tweede divisie hekkensluiter met achttien punten.

Jong Sparta kwam zaterdag niet in actie. De Rotterdamse belofteploeg speelt zondagmiddag in Haarlem tegen Koninklijke HFC.

Derde divisie zaterdag

SteDoCo verloor in Amsterdam op bezoek bij de amateurtak van Ajax (4-2). Daarom is de club uit Hoornaar een plekje gezakt. Nu is SteDoCo achtste met 46 punten uit 29 confrontaties.

ASWH en DVS '33 Ermelo kwamen niet verder dan een gelijkspel (1-1). Het team uit Hendrik-Ido-Ambacht staat een plekje onder SteDoCo met drie punten minder.