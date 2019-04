PKC onderuit in de finale van de Korfbal League

Ziggo Dome was het decor voor Fortuna/Delta Logistiek (rood-wit) - PKC/SWKGroep (in het wit-groen)

PKC/SWKGroep heeft zaterdagmiddag de finale van de Korfbal League verloren. Het korfbalteam uit Papendrecht, voor aanvang de favoriet, ging in de Amsterdamse Ziggo Dome met 21-19 onderuit tegen outsider Fortuna/Delta Logistiek uit Delft. Drie jaar geleden stond het team van coach Daniël Hulzebosch voor het laatst in de finale om het landskampioenschap.

De verschillen waren heel de wedstrijd klein tussen PKC en Fortuna. Beide teams konden telkens niet verder uitlopen tot twee treffers verschil. PKC sloot het eerste bedrijf af met een nipte voorsprong ten opzichte van Fortuna (10-11).

Ook na de rust ontliepen beide ploegen elkaar weinig. Het was echter Fortuna dat de voorsprong pakte bij een 13-12 stand. Nu was het PKC dat telkens moest achtervolgen. Fortuna klom naar een verschil van drie treffers met nog twee minuten te gaan (19-16), waardoor de landstitel voor de ploeg uit Delft niet meer in gevaar kwam. PKC verloor uiteindelijk met 21-19.