Boek over Van Gaal wint prijs tijdens Sportfilmfestival

Schrijver Hugo Logtenberg wint daarmee de Nico Scheepmaker Beker voor beste sportboek van 2018. "We krijgen zowel de onbuigzame als empathische kant van Van Gaal te zien. We kruipen nog net niet in het hoofd van de bondscoach, maar zitten steeds vlak naast hem in aanloop naar en op het WK van 2014 in Brazilië", schrijft de jury in het rapport.

Volgens de jury lijkt het in het boek 'alsof je erbij bent'. "Bij het ontbijt, de teambespreking, de training en voor, tijdens en na de persconferentie." Het boek is volgens de jury een portret dat meer dan in een andere publicaties over Van Gaal de ziel blootlegt van de mens in zijn incarnatie als bondscoach.



De beker is voor de vijftiende keer uitgereikt, het boek van Logtenberg werd unaniem tot winnaar gekozen. Zondag 14 april is de laatste dag van het festival.