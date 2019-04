Excelsior met een harde nederlaag weg uit Amsterdam

Mounir El Hamdaoui over Ajax-Excelsior (6-2): 'Met volle vertrouwen laatste duels in'

Excelsior heeft zaterdag in het eerste duel onder leiding van trainer Ricardo Moniz niet voor een stunt kunnen zorgen in Amsterdam. Ajax was veel te sterk voor de Kralingers (6-2). Na dit verlies blijven de zwart-roden op de zeventiende plek staan met 26 punten uit 29 duels.

Vanaf het eerste moment domineerde Ajax in eigen huis. Dat resulteerde al snel in kansen. Het eerste Amsterdamse doelpunt liet niet lang op zich wachten. Na tien minuten voetballen stiftte Klaas-Jan Huntelaar de bal fraai over Alessandro Damen (1-0).

Excelsior hield vervolgens de Amsterdamse storm even tegen, maar bezweek uiteindelijk onder de druk van Ajax. De 2-0 van Dusan Tadic was makkelijk weggegeven, terwijl Klaas-Jan Huntelaar met moeite de derde goal van Ajax maakte (3-0). Excelsior deed voor de rust nog wel iets terug. Mounir El Hamdaoui had een prima afronding in huis en liet daarmee Andre Onana kansloos (3-1).

Dubieuze penalty

Na de rust was het Excelsior dat meteen een goede kans kreeg. El Hamdaoui werd vanaf de linkerkant in stelling gebracht, maar zijn volley ging net naast het Ajax-doel.

De thuisploeg kreeg op het uur - na een interventie van de VAR - een curieuze penalty van scheidsrechter Pol van Boekel. De aanvoerders van beide teams, Ryan Koolwijk en Matthijs de Ligt, kwamen in het zestienmetergebied met elkaar licht in contact, waarna De Ligt ging liggen. Nadat Van Boekel de beelden had gezien, kreeg Ajax nog een penalty. Dusan Tadic benutte de goedkope elfmeter (4-1).

Vijf minuten na de vierde Amsterdamse goal voltooide Huntelaar zijn hattrick voor Ajax (5-1). Tien minuten later maakte Kasper Dolberg als invaller de 6-1. Excelsior scoorde vlak voor tijd nog een eretreffer. Jeffry Fortes was degene die de 6-2 binnen wist te koppen.

Ajax - Excelsior 6-2 (3-1)

10' 1-0 Klaas-Jan Huntelaar

37' 2-0 Dusan Tadic

40' 3-0 Klaas-Jan Huntelaar

42' 3-1 Mounir El Hamdaoui

60' 4-1 Dusan Tadic (penalty)

65' 5-1 Klaas-Jan Huntelaar

75' 6-1 Kasper Dolberg

89' 6-2 Jeffry Fortes

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans, Mattheij, Oude Kotte, Matthys; Fortes, Schouten, Koolwijk, Bruins (62' Anderson); Eckert (46' Messaoud), El Hamdaoui (86' Haspolat)