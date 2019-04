NS kijkt naar alternatief voor melding 'aanrijding met een persoon'

In het programma De Zoekmachine van RTV Rijnmond stelt de 19-jarige Seven Manschot uit Maassluis de vraag: ‘Kan de NS stoppen met melding maken van ‘een aanrijding met een persoon’, als er iemand voor de trein is gesprongen?’ De vader van Seven maakte tien jaar geleden op het spoor een eind aan zijn leven. “Ik word daar steeds weer mee geconfronteerd als er wordt omgeroepen dat er een aanrijding met een persoon is geweest.”

Bovendien wordt Seven gekwetst door harde en gevoelloze reacties van sommige andere reizigers. "Dan hoor ik wel eens als ik op het perron sta: ‘Jeetje is er weer eentje voor de trein gesprongen, wat een egoïst, zeg!’.”

Toen de Maassluise dit eind vorig jaar in een Facebookfilmpje aan de orde stelde reageerde de NS begripvol, maar liet weten toch graag transparant met de reizigers te willen communiceren. Er zou nog wel gekeken worden naar de suggestie van Seven om wat algemener van ‘een aanrijding’ te spreken, met daarbij een verwijzing voor meer informatie naar de site.

In gesprek

Omdat Seven daarna niets meer van de NS hoorde, wendde ze zich tot De Zoekmachine. Het programma legde de vraag nogmaals voor aan de NS en ook aan 113 Zelfmoordpreventie, de stichting voor hulp aan mensen met suïcidale gedachten. Ook daar zien ze liever dat de NS stopt met de melding ‘aanrijding met een persoon’. Anke Wammes van 113: “Wij maken ons vooral zorgen om kwetsbare mensen die zelf in die trein zitten. Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen getriggerd worden door blootstelling aan deze berichtgeving, waardoor ze dit zien als een optie om hun leven te beëindigen.”

De NS wilde niet voor de camera van De Zoekmachine reageren, maar gaf wel een schriftelijke reactie, waaruit blijkt dat het bedrijf openstaat voor suggesties voor een andere formulering:

“... Wij hebben veelvuldig contact met 113 en n.a.v. de vraag van Seven gaan wij nogmaals in gesprek met hen om te kijken naar eventuele alternatieven.”

De Maassluise Seven is blij met deze opening die de NS biedt en ook 113 laat desgevraagd weten graag met de NS en andere betrokken partijen te willen zoeken naar een nieuwe tekst.